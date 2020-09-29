Польська державна нафтогазова компанія PGNiG спільно зі своїм українським партнером ERU (Energy Resources of Ukraine) виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України.

Постачання газу для технічних потреб ОГТСУ проходитиме з 1 жовтня до 1 травня 2021 року.

– Завдяки запасам газу, який PGNiG зберігає в українських підземних газосховищах, ми змогли запропонувати нашому контрагенту конкурентну ціну,- повідомив голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

За його словами, польська компанія послідовно розвиває свою діяльність в Україні, про що свідчить збільшення обсягів постачання польською компанією газу на український ринок.

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PGNiG з 2016 року вже поставила на український ринок понад 3 млрд м³ газу. У першій половині 2020 року експорт газу склав 0,9 млрд м³ газу.

Російський Газпром замовив додаткові потужності для транспортування газу через українську газотранспорту систему до Європи у жовтні.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня.

Джерело: PGNiG