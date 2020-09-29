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Факти / Україна

Порошенко захворів на коронавірус

У п’ятого президента і нардепа від фракції ЄС Петра Порошенка виявили коронавірус.

– Отримав позитивний тест на Covid-19. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома, – заявив Петро Порошенко. 

Петро Порошенко захворів на коронавірус

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