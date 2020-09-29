Скільки в Україні експлуатують літаків Ан-26

Нині в Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 та його модифікацій.

24 екземпляри в цивільній авіації та 29 у державній, повідомили у держкомпанії Антонов.

Найстарший літак з сер. №12-02 1972 року випуску має 48 років 5 місяців. Наймолодшим є борт №142-05 1985 року випуску. Йому 35 років 1 місяць.

На більшості літаків Ан-26 цивільної авіації технічне обслуговування виконується згідно з Регламентом технічного обслуговування літаків з періодичністю базової форми через 500 льотних годин.

На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літака Ан-26 та його модифікацій, в тому числі 24 екземпляри в цивільній… Опубліковано Antonov Company Вівторок, 29 вересня 2020 р.

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Регламент передбачає виконання наступних видів технічного обслуговування:

оперативне технічне обслуговування;

періодичне технічне обслуговування;

технічне обслуговування при зберіганні літака;

сезоне технічне обслуговування;

спеціальне технічне обслуговування.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Літак Ан-26 Штурманський, який зазнав катастрофи під Чугуєвом 25 вересня 2020 року, був побудований 21 жовтня 1977 року на Київському авіаційному заводі.

На борту перебувало 27 осіб, з яких 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил та 7 членів екіпажу. 26 людей загинуло, один вижив.

На час розслідування, президент Володимир Зеленський заборонив експлуатувати літаки Ан-26 в Україні.

Джерело: Antonov Company