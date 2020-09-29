Сьогодні, 29 вересня, в італійському Мілані відбудеться судове засідання, на якому розглянуть апеляція по справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Минулого року його засудили до 24 років в’язниці за нібито причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі на Донбасі.

– Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа, – зазначили в МВС.

В середині вересня сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала до апеляційного суду присяжних нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли у фільм The wrong place (Не в тому місці, не в той час) про справу Роккеллі-Марківа.

Справа Марківа

Віталія Марківа затримали в Італії у 2017 року. Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова.

Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.