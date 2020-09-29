29 вересня ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується, щодня фіксують понад 3 тис. нових хворих на Covid-19. Водночас МОЗ України проводить переговори щодо рятівної вакцини від вірусу, а Кабмін регулює карантинні обмеження в країні.
Станом на вівторок в Україні коронавірус підтвердили у 204 932 громадян, за добу виявили 3 627 нових випадків.
Найскладніша епідситуація у Львівській (20 085 випадків), Харківській (18 129 випадків) та Чернівецькій (14 280 випадків) областях.
Не поліпшується ситуація і в Києві: загалом 22 559 підтверджених випадків захворювання на коронавірус та 416 нових.
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З 29 вересня Кабмін змінив правила в’їзду іноземців до України, нині вони можуть в’їхати лише за наявності страхового поліса, виданого українською компанією або іноземною з представництвом в Україні.
Однак не підлягають цій вимозі:
- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України;
- особи, яких визнано біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту;
- працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей;
- військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил.
Для боротьби з хворобою МОЗ проводить переговори щодо купівлі вакцини від коронавірусу з п’ятьма компаніями. Відомство звернулось до розробників Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca, повідомив очільник міністерства Максим Степанов.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 29 вересня, в країні від хвороби померло 4 065 пацієнтів.
Водночас одужати вдалося 88 453 українцям.
В Україні жінки частіше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки.