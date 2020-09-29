29 вересня – Всесвітній день серця.

Кілька цікавих фактів про роботу цього органу:

за добу наше серце скорочується 100 тис. разів;

за 24 години воно перекачує 15 тис. літрів крові;

якби серця усіх людей на планеті запрацювали, як один насос, на те, аби перекачати об’єм крові, що дорівнює об’єму води у всіх річках Землі, знадобилося б усього 3,5 годин.

Нині ми говоримо про здорове серце. Тому заплануйте профілактичний візит до лікаря. А ще – дочитайте цей матеріал до кінця і, можливо, саме завдяки вам продовжить битися іще одне серце.

Місце, де серця “стискаються”

Реанімація Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова – девять ліжок, які майже ніколи не бувають вільними. Це саме те місце, де за життя борються дітки із вродженими вадами серця. Хтось із них уже ходить до школи, хтось лише навчився вимовляти мама, а хтось лише недавно з’явився на світ. Веронічка – саме з таких.

На ній немає живого місця: все тіло в бинтах і пластирах, з-під яких виходять катетери і дроти. Поряд з ліжком – крапельниці і апарати життєзабезпечення. Із перших секунд дівчинці доводиться боротися за життя: вона народилася крихітною, лише 1 750 г і одразу з двома вадами серця – дефектом міжшлуночної перетинки та мітральною недостатністю.

Обидві вади – несумісні з життям. Одразу після огляду кардіолог шокував батьків: єдиний вихід врятувати донечку – операція на відкритому серці. І ситуація з Веронікою – далеко не унікальна.

Народитися з хворим серцем може будь-яка дитина

В Україні щороку народжуються 5 тис. дітей із вродженими вадами серця. І третину із них, а це 1,6 тис. немовлят, лікарі виписують із пологових навіть без підозри на страшний діагноз, хоча оперувати таких діток потрібно в перші ж дні життя.

Половина малюків, на жаль, помирають. Ті ж, кому щастить, як, до прикладу, Вероніці, потрапляють до Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова.

Це найбільший в Україні профільний заклад, де рятують дитячі серця. Там народжують немовлят з критичними вадами серця, хоча на периферії лікарі наполегливо радять майбутнім мамам перервати вагітність, а кардіохірурги беруться за порятунок тих, хто має синдром гіпоплазії лівих відділів серця.

За рік в Інституті обстежують 10-12 тис. маленьких сердець і виконують 700-750 операцій діткам. Показник летальності – на рівні найкращих європейських клінік: 1,5-2%.

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Допомога тим, хто лагодить серця

Та часто, коли вже зрозуміло, що треба оперувати – саме так було з Веронічкою – на заваді стають гроші. На витратні матеріали і медикаменти в середньому потрібно 40 тис. грн. Зазвичай для родин – це непосильні суми.

Чому так відбувається? Абсурд, але така важлива установа, як Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, з року в рік державою критично недофінансовується. Нестача медикаментів, виробів медичного призначення та застаріле обладнання – це те, що відділяє діток від одужання.

Аби фахівці Інституту мали змогу якісно і вчасно лагодити серця своїх маленьких пацієнтів, Благодійний фонд Твоя опора уже п’ять років системно підтримує цю медустанову.

На медикаменти і життєво важливе обладнання за цей час ми спрямували 20 млн гривень. Серед придбаного навіть унікальний для України апарат інтракардіальної УЗД вартістю понад 1 млн. грн.

Але цифра, якою фонд особливо пишається – 478. Саме стільки діток із вродженими вадами серця вдалося прооперувати коштом благодійників фонду – це як великі компанії, так і тисячі простих українців, які відгукуються на прохання про допомогу.

478 діток були в обставинах, коли лікування їм оплатити не могли. Це ті, хто народилися в малозабезпечених родинах, дітки мам-одиначок, або ті, хто батьків взагалі не мають. Усі вони отримали шанс на життя завдяки вмінню лікарів і чуйності чужих людей.

Здорове серце для Вероніки

Вероніка – одна із тих 478 щасливчиків. Її сердечко кардіохірургам вдалося полагодити за п’ять годин. Усе минуло успішно. Після тижня в реанімації крихітку перевели до звичайної палати, а згодом вона поїхала додому. Нині дівчинка у безпеці. Її сердечко добре качає кров. Тепер вона – звичайна дитина.

Тож у цей символічний день ми би хотіла сказати дякуємо усім, завдяки кому продовжують битися серця.

А також хочемо попросити вас не зупинятися. Адже серцева вада не обирає, ніхто не знає, кого вона може вразити і в якому пологовому будинку на світ просто зараз з’являється крихітка, серце якої має дефект.

Важливо, аби в цьому пологовому стояв хороший УЗД-апарат, який допоможе розгледіти ваду, важливо, щоб у закладі, де будуть її оперувати, були ліки, а в операційній і реанімації – усі необхідні прилади. Тому просто зараз ми знову проводимо збір на www.dobro.ua.

І хоча ми не втрачаємо віри у те, що колись на захисті діток із вродженими вадами серця стане держава, поки, окрім нас, їм немає на кого розраховувати. Підтримаймо їхні серця!

Перша операція з пересадки серця

У липні у міській клінічній лікарні швидкої допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Це перша подібна операція за останні 15 років.

Донором органів став 58-річний львів’янин.

Нове серце отримав 57-річний житель міста Коростень Житомирської області, який п’ять років страждав від наслідків інфаркту.