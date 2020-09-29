Як не купити підробку парфумів у інтернеті

Мережа парфумерних магазинів BROCARD попереджає про активізацію онлайн-аферистів. Шахраї використовують ім’я та фірмовий стиль відомого бренду в недобросовісній рекламі в інтернет і соціальних мережах.

Інтернет-злочинці поширюють інформацію про грандіозні розпродажі парфумерії та косметики відомих виробників за нереально низькими цінами. До того ж в рекламі фігурує ім’я BROCARD і фото магазинів мережі.

— При натисканні на рекламу, споживач потрапляє на фейковий сайт — парфумерно-косметична продукція, представлена ​​там, дійсно дешева, але може завдати серйозної шкоди здоров’ю. Здебільшого це підробки сумнівної якості, що не мають нічого спільного з оригінальною продукцією брендів. Така реклама ніяк не стосується BROCARD, – попереджають в прес-службі мережі.

Аби не потрапити на гачок шахраїв, IT-фахівці рекомендують звернути увагу на домен і адресу в рядку браузера. У всіх великих гравців українського ринку парфумерії й косметики адреси сайтів у доменній зоні .UA. Так, адреса онлайн-магазину мережі – Brocard.ua.

Не варто довіряти сайтам, зареєстрованим в іншій країні (.ru, .us, .to, .ca) або на вільних доменах (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz). Сумнівними також є продавці, у яких відбивається однакова web-адреса для всіх сторінок сайту. Якщо web-адреса відрізняється від адреси у посиланні, за яким ви перейшли на цей сайт — це також привід засумніватися в чесних намірах продавця.

Фахівці мережі рекомендують звернути увагу на оформлення інтернет-магазину. Жоден легальний продавець не дозволить собі орфографічні, пунктуаційні помилки або неякісний дизайн сайту. Зазвичай, шахраї не витрачають час і кошти на якісний контент. Якщо сайт інтернет-магазину оформлений примітивно або недбало, очікувати високої якості косметики не варто.

Зазвичай шахраї залучають покупців низькими цінами. Впевнені, ви зустрічали подібну рекламу — ліквідація парфумів зі складу за собівартістю, кілька одиниць дорогої косметики за ціною однієї, всі брендові парфуми по 350 – 450 грн під виглядом розпродажу або конфіскату.

Будьте розсудливими — оригінальна продукція за такою ціною продаватися не може. У гонитві за економією ви лише даремно витратите гроші й нерви на підробку. Головне: власники фейкових сайтів не несуть жодної відповідальності у випадку виникнення проблем зі здоров’ям після використання такої косметики.

— Якщо ви побачите підозрілі оголошення нібито від імені BROCARD, повідомляйте про це в компанію будь-яким зручним способом (гаряча лінія, лист на пошту info@brocard.ua, повідомлення в соціальних мережах) або використовуйте функцію поскаржитися на рекламу в соціальних мережах, — рекомендують в компанії.

Завжди перевіряйте, чи є акційна пропозиція, яку ви побачили в рекламному оголошенні, на офіційних сайтах brocard.ua і letu.ua. Порівняйте елементи дизайну рекламного оголошення й офіційного сайту.

— Ми можемо гарантувати якість і оригінальність продукції тільки за умови замовлення в наших офіційних сайтах brocard.ua і letu.ua або придбання товарів в магазинах BROCARD, M.A.C, Kiehl’s, – пояснює прес-служба мережі.

Офіційні ресурси мережі BROCARD можна переглянути за посиланням.

Раніше Факти ICTV писали, що онлайн-ринок парфумерії та косметики збираються вивести з сірої зони.