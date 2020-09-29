З дитинства мріяв про небо: у Харкові попрощалися із загиблим в катастрофі Ан-26 курсантом

У Харкові біля Меморіалу Слави попрощалися із 20-річним Віталієм Вільховим – одним із курсантів, який загинув в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом.

До меморіалу прийшли рідні загиблого, курсанти університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, керівництво університету, харків’яни.

– В одну мить Україна втратила 26 кращих своїх синів, 26 справжніх чоловіків, які в скрутний час для країни свідомо обрали почесний шлях захисту країни й щодня наполегливо йшли до мети. Стримуючи біль, ми сьогодні проводжаємо в останню путь Віталія Вільхового, 20-річного юнака, який з дитинства мріяв про небо, кар’єру військового і, зібравши всі сили, до останнього подиху боровся за своє життя, — сказав начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олександр Турінський.

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Після цих слів Олександр Турінський передав матері загиблого курсанта грамоту пошани та скорботи від Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут. Згодом він вступив до університету в Харкові.

25 вересня у вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 його госпіталізували до харківської лікарні, де він помер 26 вересня. Поховають Віталія Вільхового у Львові.

Авіакатастрофа Ан-26

Увечері 25 вересня під Чугуєвом впав літак Ан-26. На його борту перебували 27 осіб — 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил.

Вижив у авіакатастрофі тільки один курсант, всі решта загинули. Попередню причину катастрофи літака Ан-26 можна буде назвати після розшифровки чорних скриньок.

Джерело: Суспільне

Фото: Олексій Кучер