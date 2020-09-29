Скільки коштують квартири у Києві – ціни

Наразі ціни на однокімнатні квартири в Києві стартують від $35 тис. у Деснянському та Святошинському районах і досягають $108 тис. у Печерському.

Однак найбільше за рік житло подорожчало в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах, а єдиним районом, де подешевшало, став Шевченківський. А от найбільший вибір квартир у Дарницькому районі.

Ціни на однокімнатне житло

З початку літа до середини вересня найвигідніше однокімнатне помешкання продавали в Деснянському та Святошинському районах — в середньому по $35 тис. Найменше змінилися розцінки на Солом’янці, тут за таку квартиру доведеться заплатити $39 тис.

На Оболоні житло в середньому коштує $43 тис., а у Дніпровському районі – $45 тис. Дещо більші ціни у Подільському районі — за однокімнатну квартиру просять $46 500, ще дорожче у Дарницькому – $51 500.

У Голосіївському районі за таке помешкання хочуть $53 тис. Схожа вартість у Шевченківському районі — в середньому $55 тис. А от найдорожчий район Києва, Печерський, нині у великому відриві — за однокімнатну квартиру потрібно викласти вже шестизначну суму — $108 тис.

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Скільки коштують двокімнатні квартири

Голосiївський район – $79 500;

Дарницький район – $72 тис.;

Деснянський район – від $48 200;

Днiпровський – $56 тис.

Оболонський район – $57 900;

Печерський район – приблизно 4 млн грн або $140 тис.;

Подiльський район – $65 800;

Святошинський район – в середньому $51 тис.;

Солом’янський район – $56 тис.;

Шевченківський районі – $76 100.

Ціни на трикімнатні квартири у Києві

Найдешевше житло у Деснянському районі – $60 тис. Далі йдуть Святошинський – $65 тис. і Оболонь з вартістю $75 тис.

У Солом’янському районі трикімнатне помешкання можна придбати за середньою ціною в $79 тис. А стати власником такої квартири у Дніпровському районі коштує $83 тис. Значно зросли у вартості і трикімнатки в Подільському районі — за них просять $87 тис.

У Дарницькому районі середня ціна на помешкання становить $92 тис., а Голосіївські трикімнатки вже з шестизначною сумою — приблизно $110 тис.

У Шевченківському районі доведеться викласти у середньому $120 тис, а на Печерську ціна дорівнює практично двом у Шевченківському — приблизно $234 тис.

А от ціни на оренду житла в Києві та інших містах все ще залишаються нижчими, ніж до карантину. Однак найвигідніші для оренди житла Деснянський, Святошинський та Дніпровський райони столиці.

Джерело: OLX Нерухомість