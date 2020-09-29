Завантаження місць у лікарнях пацієнтами з коронавірусом на сьогодні становить 50,4%.

Найвищий показник у Черкаській області, де зайняті 73,4% ліжок.

Завантаження ліжок у лікарнях інших областей:

Одеська – 69,7%;

Хмельницька – 63,1%;

Донецька – 61,8%;

Вінницька – 61,4%;

Луганська – 59,8%;

Київ – 57,2%;

Рівненська – 56,7%;

Харківська – 56,2%;

Дніпропетровська – 55,4%;

Сумська – 53,5%;

Чернівецька – 50,1%.

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Коронавірус в Україні

Станом на 29 вересня коронавірусом в Україні інфіковано вже 204 932 хворих, за добу тест підтвердив наявність вірусу ще у 3 637 осіб.

За час епідемії померло 4 065 пацієнтів, з них 69 – за останній день.

Повністю одужали 88 453 українця.