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Факти / Україна / Суспільство

Завантаженість місць у лікарнях пацієнтами з Covid-19 перевищила 50%

Завантаження місць у лікарнях пацієнтами з коронавірусом на сьогодні становить 50,4%.

Найвищий показник у Черкаській області, де зайняті 73,4% ліжок.

Завантаження ліжок у лікарнях інших областей:

  • Одеська – 69,7%;
  • Хмельницька – 63,1%;
  • Донецька – 61,8%;
  • Вінницька – 61,4%;
  • Луганська – 59,8%;
  • Київ – 57,2%;
  • Рівненська – 56,7%;
  • Харківська – 56,2%;
  • Дніпропетровська – 55,4%;
  • Сумська – 53,5%;
  • Чернівецька – 50,1%.

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Коронавірус в Україні

Станом на 29 вересня коронавірусом в Україні інфіковано вже 204 932 хворих, за добу тест підтвердив наявність вірусу ще у 3 637 осіб.

За час епідемії померло 4 065 пацієнтів, з них 69 – за останній день.

Повністю одужали 88 453 українця.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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