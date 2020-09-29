Завантаження місць у лікарнях пацієнтами з коронавірусом на сьогодні становить 50,4%.
Найвищий показник у Черкаській області, де зайняті 73,4% ліжок.
Завантаження ліжок у лікарнях інших областей:
- Одеська – 69,7%;
- Хмельницька – 63,1%;
- Донецька – 61,8%;
- Вінницька – 61,4%;
- Луганська – 59,8%;
- Київ – 57,2%;
- Рівненська – 56,7%;
- Харківська – 56,2%;
- Дніпропетровська – 55,4%;
- Сумська – 53,5%;
- Чернівецька – 50,1%.
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Коронавірус в Україні
Станом на 29 вересня коронавірусом в Україні інфіковано вже 204 932 хворих, за добу тест підтвердив наявність вірусу ще у 3 637 осіб.
За час епідемії померло 4 065 пацієнтів, з них 69 – за останній день.
Повністю одужали 88 453 українця.