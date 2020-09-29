Під час пленарного засідання Верховної Ради 29 вересня депутати розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях, а також питання ратифікації деяких угод і протоколів.

Зокрема, у планах нардепів розглянути у першому читанні внесення змін до закону України Про освіту, а також внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину.

Читайте: Зміни в постанову про вибори ставлять під сумнів їхню легітимність – Разумков

У другому читанні нардепи розглянуть внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв’язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Також у порядку денному є проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Порядок денний Верховної Ради на 29 вересня by Віта Гірко on Scribd

Які зміни депутати пропонують внести до законів про вибори

Напередодні народні депутати зареєстрували законопроект №4117, яким пропонують внести зміни до Виборчого кодексу і законів через особливості проведення виборів під час карантину.

Серед іншого, вони передбачають, що виборці, а також члени виборчої комісії повинні бути у масках або респіраторах.

Крім того, пропонується усім вимірювати температуру і тільки після цього допускати на виборчу дільницю.