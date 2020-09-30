Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 30 вересня, за останню добу позитивний тест на Covid-19 отримали ще 4 027 людей. Це антирекорд за весь час епідемії.
Загальна кількість інфікованих сягнула 208 959.
Жертвами вірусу за день стали ще 64 українці, а загалом 4 129.
Одужали за день 2 110 пацієнтів, з початку пандемії – 92 360 людей.
Серед областей з найбільшою кількістю випадків за добу – Харківська (549), Дніпропетровська (271) та Львівська (265).
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Ситуація з коорнавірусом у регіонах:
- Вінницька область — 6 194 випадки;
- Волинська область — 8 059 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 822 випадки;
- Донецька область — 3 477 випадків;
- Житомирська область — 5 923 випадки;
- Закарпатська область — 9 819 випадків;
- Запорізька область — 3 995 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 700 випадків;
- Кіровоградська область — 1 108 випадків;
- м. Київ — 22 778 випадків;
- Київська область — 9 139 випадків;
- Львівська область — 20 350 випадків;
- Луганська область — 1 049 випадків;
- Миколаївська область — 3 163 випадки;
- Одеська область — 13 529 випадків;
- Полтавська область — 2 231 випадок;
- Рівненська область — 12 411 випадків;
- Сумська область — 4 223 випадки;
- Тернопільська область — 13 514 випадків;
- Харківська область — 18 678 випадків;
- Херсонська область — 1 134 випадки;
- Хмельницька область — 6 068 випадків;
- Чернівецька область — 14 446 випадків;
- Черкаська область — 4 022 випадки;
- Чернігівська область — 4 127 випадків.
Коронавірус в Україні 29 вересня
Станом на 29 вересня коронавірусом в Україні перехворіли або хворіють 204 932 людей. За добу вірус підтвердився ще у пацієнтів.
Померло за час епідемії 4 065 українців, а за вчорашній день – 69.
Водночас повністю одужали 88 453 особи.