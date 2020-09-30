Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 30 вересня, за останню добу позитивний тест на Covid-19 отримали ще 4 027 людей. Це антирекорд за весь час епідемії.

Загальна кількість інфікованих сягнула 208 959.

Жертвами вірусу за день стали ще 64 українці, а загалом 4 129.

Одужали за день 2 110 пацієнтів, з початку пандемії – 92 360 людей.

Серед областей з найбільшою кількістю випадків за добу – Харківська (549), Дніпропетровська (271) та Львівська (265).

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Ситуація з коорнавірусом у регіонах:

Вінницька область — 6 194 випадки;

Волинська область — 8 059 випадків;

Дніпропетровська область — 5 822 випадки;

Донецька область — 3 477 випадків;

Житомирська область — 5 923 випадки;

Закарпатська область — 9 819 випадків;

Запорізька область — 3 995 випадків;

Івано-Франківська область — 13 700 випадків;

Кіровоградська область — 1 108 випадків;

м. Київ — 22 778 випадків;

Київська область — 9 139 випадків;

Львівська область — 20 350 випадків;

Луганська область — 1 049 випадків;

Миколаївська область — 3 163 випадки;

Одеська область — 13 529 випадків;

Полтавська область — 2 231 випадок;

Рівненська область — 12 411 випадків;

Сумська область — 4 223 випадки;

Тернопільська область — 13 514 випадків;

Харківська область — 18 678 випадків;

Херсонська область — 1 134 випадки;

Хмельницька область — 6 068 випадків;

Чернівецька область — 14 446 випадків;

Черкаська область — 4 022 випадки;

Чернігівська область — 4 127 випадків.

Коронавірус в Україні 29 вересня

Станом на 29 вересня коронавірусом в Україні перехворіли або хворіють 204 932 людей. За добу вірус підтвердився ще у пацієнтів.

Померло за час епідемії 4 065 українців, а за вчорашній день – 69.

Водночас повністю одужали 88 453 особи.