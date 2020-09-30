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Факти / Україна / Суспільство

4 тис. хворих за добу і Рада на карантині: коронавірус 30 вересня

Через високий рівень інфікування Верховна Рада скасувала пленарні засідання 1 і 2 жовтня. Замість цього парламентарії два тижні – 5-9 жовтня і 12-16 – жовтня працюватимуть в комітетах.

Карантин в Україні – головні новини 30 вересня 2020

Оновлений проект порядку денного пленарного засідання Ради 30 вересня підтримали 278 народних депутатів. Рішення ухвалили через те, що за останні кілька днів до 10 осіб у сесійній залі і в Апараті Ради захворіли на коронавірус.

Зокрема, 29 вересня стало відомо, що нардеп Петро Порошенко захворів на коронавірус. Нині він лікується вдома.

Читайте: Глава партії Голос Кіра Рудик захворіла на коронавірус

30 вересня в Україні виявили антирекорд добового приросту. За добу медики підтвердили ще 4 027 випадків інфікування.

Загальна кількість інфікованих сягнула 208 959. Жертвами вірусу за день стали ще 64 особи, а загалом 4 129.

Одужали за день 2 110 пацієнтів, з початку пандемії – 92 360 людей. Серед областей з найбільшою кількістю випадків за добу – Харківська (549), Дніпропетровська (271) та Львівська (265).

Карта та статистика коронавірусу в Україні 30 вересня

30 вересня у Києві зафіксували 219 випадків зараження Covid-19. 

Загалом у столиці 22 778 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За останню добу вісім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 381.

коронавірус київ 30.09

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував черговий антирекорд по коронавірусу в країні. Він очікує від контролюючих органів більш активної розяснювальної роботи з людьми.

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