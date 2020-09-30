Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів на посаду мера Києва.

Одним з претендентів стала Олену Філонову, висунута Київською міською організацією партії Разом сила. Вона є блогером і ведучою програми Ревізор краси.

Саму партію Разом сила створили громадські організації, в тому числі рух Авто-Євро-Сила.

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Раніше Київський міськвиборчком зареєстрував на посаду міського голови столиці Андрія Пальчевського, Ірину Верещук, Михайла Поживанова, Віталія Кличка, Олексія Кучеренка, Єгора Фірсова, Сергія Притулу, Діану Гранцеву, Миколи Томенка, Сергія Гусовського, Юрія Левченка, Олександра Омельченка, Олександра Попова.

Також кандидатами на пост мера столиці претендують Віктор Петрук, Ігор Смешко, Максим Гольдарб, Сергій Шахов, Андрій Іллєнко та Борислав Береза.

Подача документів для реєстрації кандидатів завершилася ще 24 вересня. Не пізніше п’ятого дня з дня отримання заяви про реєстрацію та необхідних супровідних документів ТВК реєструє або ж відмовляє в реєстрації кандидата.

Місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. У Нацполіції повідомили, що за 25 вересня поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Загалом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо 100 кримінальних правопорушень. 52 справи пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 48 – з виборчим процесом.