Інформацію з бортових самописців Ан-26, що розбився 25 вересня в Чугуєві Харківської області, зможуть оприлюднити, якщо дозволить слідчий.

Про це заявив на брифінгу керівник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Максим Борчаковський.

За його словами, для початку необхідно зіставити і проаналізувати дані обох чорних скриньок, щоб мати об’єктивну картину, і тільки потім можливе оприлюднення інформації, але лише з дозволу слідства.

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Борчаковський також закликав не займатися маніпулюванням у цьому питанні.

Чорні скриньки Ан-26

Експерти в сфері авіації під наглядом ГБР вилучили чорні скриньки Ан-26, що впав під Чугуєвом 25 вересня, через день після авіакатастрофи.

Тоді віце-прем’єр-міністр Олег Уруський повідомив, що обидва самописці цілі, а для їх аналізу потрібно від трьох до п’яти днів