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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дещо просів: курс валют на 30 вересня

Національний банк України на середу, 30 вересня, зміцнив курс гривні до долара на 1 копійку.

Отже, курс на сьогодні становить 28,29 грн/$1.

Водночас українська валюта здешевшала на 10 копійок відносно євро. Цей курс на 30 вересня складає 33,13 грн/€1.

Російський рубль трохи здешевшав, його курс становить 0,359 грн.

Курс валют на 30 вересня:

  • $1 – 28,2989 грн;
  • €1 – 33,1309 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3101 грн;
  • 10 російських рублів – 3,5955 грн.

Читайте: Курс долара зріс у вересні – причина

Прогноз щодо курсу гривні та цін

Восени варто очікувати ще більшого зростання курсу долара до гривні, прогнозують експерти.

Це може потягнути за собою здорожчання пального та продуктів харчування.

Восени бензин на АЗС може здорожчати на 1 грн 60 коп, а гречка в магазинах – до 37 грн за кілограм.

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