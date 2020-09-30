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Факти / Україна / Політика

Фокіна вже сьогодні можуть звільнити з ТКГ – у Раді зареєстрували проект

Проект постанови про звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України зареєструють сьогодні, 30 вересня. Про це повідомив журналістам депутат фракції Голос Роман Лозинський.

– Учора Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, фракція Голос та інші депутати ініціювали цей проект. Сьогодні він пройде реєстрацію, – повідомив Лозинський.

Таке рішення ухвалили через різку заяву Фокіна про війну на Донбасі.

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Фокін про війну на Сході України

29 вересня заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін заявив про те, що він не політик і не бачить підтверджень війни між Україною та Росією.

За його словами, з українською армією на Донбасі воюють громадяни 30 країн, зокрема за підтримки РФ.

Фото: УНІАН

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