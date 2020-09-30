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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін затвердив Державний стандарт базової середньої освіти

Уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який запрацює з 2022 року. Ключові компетентності та наскрізні вміння, закладені в цьому документі, базуються на найкращих практиках Європейського Союзу.

Про таке рішення Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Навчання в базовій школі має формувати особистісний потенціал для подальшої самореалізації учня. Для цього уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, – зазначив він.

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Документ визначає 11 ключових компетентностей, які мають здобути школярі. Серед них:

  • вільне володіння державною мовою;
  • здатність спілкуватися іноземними мовами;
  • математична та технологічна компетентність;
  • інноваційність та відкритість до нових ідей;
  • підприємливість та фінансова грамотність;
  • спроможність навчатися впродовж життя.

Шмигаль також нагадав, що в проекті бюджету на 2021 рік найбільше зростання передбачено на систему освіти.

– На 34 млрд грн більше для освітньої сфери, ніж цього року. Це рекордні 159 млрд грн для Міністерства освіти і науки, з яких 1,4 млрд грн буде виділено для програми Нова українська школа, – наголосив він.

Реформа освіти

У Міністерстві освіти і науки України планують реформування системи дошкільної освіти.

За словами виконувача обов’язків міністра Сергія Шкарлета, її хочуть привести до загальноєвропейського рівня, з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Фото: Dreamstime

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