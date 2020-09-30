Уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який запрацює з 2022 року. Ключові компетентності та наскрізні вміння, закладені в цьому документі, базуються на найкращих практиках Європейського Союзу.
Про таке рішення Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Навчання в базовій школі має формувати особистісний потенціал для подальшої самореалізації учня. Для цього уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, – зазначив він.
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Документ визначає 11 ключових компетентностей, які мають здобути школярі. Серед них:
- вільне володіння державною мовою;
- здатність спілкуватися іноземними мовами;
- математична та технологічна компетентність;
- інноваційність та відкритість до нових ідей;
- підприємливість та фінансова грамотність;
- спроможність навчатися впродовж життя.
Шмигаль також нагадав, що в проекті бюджету на 2021 рік найбільше зростання передбачено на систему освіти.
– На 34 млрд грн більше для освітньої сфери, ніж цього року. Це рекордні 159 млрд грн для Міністерства освіти і науки, з яких 1,4 млрд грн буде виділено для програми Нова українська школа, – наголосив він.
Реформа освіти
У Міністерстві освіти і науки України планують реформування системи дошкільної освіти.
За словами виконувача обов’язків міністра Сергія Шкарлета, її хочуть привести до загальноєвропейського рівня, з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.