В Офісі президента неприємно вражені словами першого заступника глави української делегації у ТКГ Вітольд Фокін щодо війни на Донбасі.

– Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав Вітольд Фокін у Верховній Раді. Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам’ятати, що не можна плутати офіційне з особистим, – зазначили у прес-службі Офісу президента.

У представництві глави держави додали, що особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам та не йшли в супереч завдань, які перед делегацією ставив Володимир Зеленський.

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– Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Насамперед – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали, – зазначили в Офісі президента.

Фокін про війну на Донбасі

29 вересня у Верховній Раді заступник глави української делегації вТКГ в Мінську Вітольд Фокін заявив, що поки не бачить підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має піти з контактної групи.

Фото: Gordon