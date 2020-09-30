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Факти / Україна / Політика

Рада йде на карантин через спалах коронавірусу серед нардепів

Верховна Рада скасувала пленарні засідання 1 і 2 жовтня через стрімке поширення коронавірусу серед нардепів. Замість цього парламентарі працюватимуть у комітетах.

Оновлений проект порядку денного пленарного засідання Ради 30 вересня підтримали 278 народних депутатів.

Рішення ухвалили через те, що за останні кілька днів до 10 осіб у сесійній залі і в Апараті Ради захворіли на коронавірус.

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Коронавірус серед нардепів

29 вересня стало відомо, що нардеп Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Хворобу діагностували і в очільниці партії Голос Кіри Рудик. Члени її команди здали тест.

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