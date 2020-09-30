Рада ухвалила зміни до законопроекту про публічні закупівлі на виборах

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №4099 Про внесення змін до п. 4 розділу X Прикінцеві та перехідні положення закону про державні закупівлі про особливості здійснення закупівель під час виборчого процесу.

За цей законопроект №4099 проголосували 231 народний депутат.

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Цим законом пропонується доповнити п. 4 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення новим підпунктом.

Ним передбачається, що до 1 січня 2022 роки для здійснення закупівель окружної чи територіальної виборчої комісією може призначатися уповноважена особа на підставі рішення комісії відповідно до ч. 10 ст. 33 Виборчого кодексу України.

Робота Верховної Ради

Верховна Рада скасувала пленарні засідання 1 і 2 жовтня через стрімке поширення коронавірусу серед нардепів. Замість цього парламентарії впродовж двох тижнів, з 5 до 16 жовтня працюватимуть у комітетах.

Рішення ухвалили через те, що за останні кілька днів до 10 осіб у сесійній залі і в Апараті Ради захворіли на коронавірус.