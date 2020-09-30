У мери Одеси балотуються чотири Філімонових і два Зеленських

В Одесі на посаду мера претендують 24 кандидати. Серед них троє однофамільців кандидата від Слуги народу Олега Філімонова та двоє однофамільців Володимира Зеленського.

– Усі зареєстровані однофамільці Філімована є заступниками товариства з обмеженою відповідальністю Слуга народу, однойменного з правлячою партією, – зазначили у територіальній виборчій комісії.

Філімонов Олег Вікторович від партії Стабільність і справедливість, 47 років, проживає у Білій Церкві Київської області;

Філімонов Олег Анатолійович від Студенської партії України. Йому 49 років, проживає в місті Сміла Черкаської області;

Філімонов Вадим Вікторович від партії Наша земля, 28 років, проживає в Одесі;

Зеленський Василь Сергійович від Циганської партії України;

Зеленський Олександр Васильович від партії Молодь до влади.

При цьому чоловікові з ідентичним прізвищем, як у чинного мера Геннадія Труханова відмовили у реєстрації.

У постанові вказані дві причини відмови: не вказав дані про судимість і не надав свою біографію.

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Також кандидатом зареєстрували 30-річного Саакашвілі Міхеіла Володимировича від партії, яка не має жодного стосунку до екс-президента Грузії.

Двійники в Умані

На посаду міського голови Умані зареєстрували 12 кандидатів, а от чинного мера Олександра Цебрія зняли з виборів.

Водночас уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що Цебрій.

Після цього ЦВК скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрія.

Місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. У Нацполіції повідомили, що за 25 вересня поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Загалом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо 100 кримінальних правопорушень. 52 справи пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 48 – з виборчим процесом.