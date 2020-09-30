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Факти / Україна

Україна не заборонятиме в’їзд іноземців – МЗС

Україна не буде знову обмежувати в’їзд для іноземців.

– У планах уряду станом на зараз немає наміру вводити чергове обмеження на в’їзд іноземців в Україну, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За його словами, навіть в умовах пандемії іноземці повинні в’їжджати в Україну, дотримуючись певних правил.

– Я особисто виступаю за те, щоб навіть в умовах пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україні могли в’їжджати іноземці з дотриманням певних базових правил, – додав Кулеба.

З 28 вересня іноземцям знову дозволили в’їжджати в Україну. Норма урядової постанови, яка забороняла в’їзд з 28 серпня, втратила чинність.

29 вересня уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період карантину. Тепер вони можуть в’їхати тільки за наявності страхового поліса.

Фото: Урядовий портал

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