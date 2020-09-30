PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану – Кулеба

Україна закликає сторони конфлікту у Нагірному Карабасі не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Про це заявив Очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.

Читайте: Це війна. Як пройшов третій день боїв за Нагірний Карабах

 – Ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій. Війна – це завжди горе, жертви, руйнування. На нашу думку, зараз на Кавказі головне – це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції, – зазначив Кулеба.

За його словами, Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, оскільки ця країна підтримувала цілісність України.

Окрім того, Кулеба доручив посольствам України у Азербайджані та Вірменія надавати всілякі сприяння громадянам України, які перебувати в цих країнах.

Реакція Радбезу ООН

30 вересня Радбез ООН закликала Азербайджан та Вірменію до припинення бойових дій і повернення до переговорів.

Окрім того, члени Радбезу ООН заявили про повну підтримку співголів мінської групи ОБСЄ і закликали сторони конфлікту перейти до тісної співпраці для відновлення діалогу.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх