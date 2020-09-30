Україна закликає сторони конфлікту у Нагірному Карабасі не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Про це заявив Очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.

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– Ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій. Війна – це завжди горе, жертви, руйнування. На нашу думку, зараз на Кавказі головне – це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції, – зазначив Кулеба.

За його словами, Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, оскільки ця країна підтримувала цілісність України.

Окрім того, Кулеба доручив посольствам України у Азербайджані та Вірменія надавати всілякі сприяння громадянам України, які перебувати в цих країнах.

Реакція Радбезу ООН

30 вересня Радбез ООН закликала Азербайджан та Вірменію до припинення бойових дій і повернення до переговорів.

Окрім того, члени Радбезу ООН заявили про повну підтримку співголів мінської групи ОБСЄ і закликали сторони конфлікту перейти до тісної співпраці для відновлення діалогу.