Українці тяжче хворітимуть: якими будуть наслідки пандемії Covid-19

У світі та, зокрема, в Україні загальне здоров’я суспільства буде різко погіршене внаслідок пандемії Covid-19.

Такий прогноз дав глава медичної комісії Києва, доцент кафедри службового та медичного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка, депутат Київради від ВО Свобода Олег Гелевей.

Наслідком пандемії стане те, що українці частіше страждатимуть від тяжких форм хронічних захворювань, пояснив експерт.

Гелевей також закликав українців максимально активно вчитися користуватися онлайн-сервісами.

– І діджиталізація, і онлайн продажі, і онлайн всі сервіси увійшли за допомогою коронавірусу дуже активно в наше життя. Світ не повернеться назад, – сказав глава медичної комісії Києва.

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Пандемія коронавірусу – прогноз для України

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, за два роки приблизно 70% населення світу має перехворіти на коронавірус. Через тяжкість протікання хвороби 20% людей потрібно буде госпіталізувати.

Якщо прирівняти такий прогноз до України, це означатиме, що щомісяця госпіталізація знадобиться приблизно 250 тис. особам, розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.