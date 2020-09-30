Українцям на оплачуваній самоізоляції виплатили 25 млн – як отримати допомогу

Від початку пандемії Фонд соціального страхування України направив 24,9 млн грн на оплачувані лікарняні для 20 тис. застрахованих осіб, зокрема, 5 тис. медиків, які перебували на самоізоляції.

За останній місяць кількість осіб, яким компенсується втрачений заробіток, зросла майже вдвічі, звітує фонд.

Це пояснюється, зокрема, загальним зростанням нових випадків інфікування коронавірусом в Україні.

Кого направлять на оплачувану самоізоляцію

Оплачуваний лікарняний працюючі громадяни можуть отримати в разі безпосереднього контакту з хворим на Covid-19. Їм виплатять 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу. Водночас медикам компенсується 100%.

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Як отримати оплачуваний лікарняний

Усі лікарняні будуть оплачені тим працівникам, які мають лікарняні листи від лікаря-інфекціоніста або сімейного лікаря, видані із зазначенням відповідної причини непрацездатності за кодом 11.

На період карантину відкрити листок непрацездатності можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря.