30 вересня Верховна Рада збереться на пленарне засідання, зокрема, заради закопроектів щодо особливості проведення виборів під час карантину та проекту закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Також народні обранці розглянуть ініціативу про внесення змін до закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової допомоги – пакунку малюка.

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Закон про вибори під час карантину

Народні депутати зареєстрували законопроект №4117, яким пропонують внести зміни до Виборчого кодексу і законів через особливості проведення виборів під час карантину.

У ньому визначено, що проведення передвиборної агітації та голосування повинне бути з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів, зокрема, виборці та члени виборчої комісії повинні бути у масках або респіраторах.

Крім того, пропонується усім вимірювати температуру і тільки після цього допускати на виборчу дільницю.