30 вересня Україна відзначає День усиновлення 2020. Це свято милосердя та любові, з яким заведено вітати усиновлювачів, опікунів, які вирішили подарувати свою турботу та піклування дітям, які залишилися без батьків.

У цей день Факти ICTV підготували матеріал про усиновлення в Україні, сумну статистику, проблеми цієї сфери та процедуру.

Статистика

За інформацією Мінсоцполітики, станом на вересень у закладах інституційного догляду та виховання дітей перебувають 4 010 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 1 262 – у будинках дитини, 588 – у дитячих будинках, 1 525 – у школах-інтернатах, 635 – у дитячих будинках-інтернатах.

Водночас до патронатних вихователів через складні сімейні обставини влаштували 710 дітей, з них 199 – у 2020 році.

Проблеми з усиновленням

Згідно зі статистикою, в країні тисячі дітей потребують турботи та піклування, однак далеко не всі їх можуть отримати. За інформацією профільного відомства, в усиновлювачів є певні вимоги, яким відповідає не кожен позбавлений любові батьків.

– Для 75-80% усиновлювачів найбільш бажаними для усиновлення є діти до шести років, без братів чи сестер, а також без проблем зі здоров’ям, – уточнюють у Мінсоцполітики.

Водночас переважна більшість тих, кому потрібні батьки, – діти старші 10 років, у яких є від двох до п’яти братів чи сестер.

Крім того, не завжди усиновлення означає щасливий фінал для дитини, адже деякі усиновлювачі змінюють своє рішення, найчастіше через те, що не вийшло налагодити стосунки з дитиною, чи через стан її здоров’я.

– За перше півріччя 2020 року в Україні було ухвалено 12 рішень судів щодо скасування усиновлень, – додають у Мінсоцполітики.

Хто в Україні може всиновити дитину

Станом на вересень на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 1 100 сімей, що у чотири рази менше, ніж дітей.

Цю ситуацію можна виправити, якщо сім’ї, які мають змогу, долучаться до цього.

Однак не всі можуть усиновити дитину. Згідно зі ст. 211 Сімейного кодексу України, усиновлювачем може стати:

дієздатна особа віком від 21 року, за винятком, коли вона є родичем дитини;

особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років;

у разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років.

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Крім того, в Україні діють такі правила для потенційних усиновлювачів:

усиновлювачем може бути подружжя;

особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину;

якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини;

якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі;

якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі;

якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини;

якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка;

кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Які документи для цього потрібні

Під час усиновлення охочі стати батьками мають пройти певну процедуру. Для цього треба звернутися з письмовою заявою до Служби у справах дітей за місцем проживання.

До заяви додаються такі документи:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної фіскальної служби;

копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

висновок про стан здоров’я кожного заявника;

засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов, де зазначає, чи створені для дитини відповідні умови для розвитку та виховання, наприклад, місце для занять, окреме ліжко.

Потім вона розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. Якщо він позитивний, кандидатів ставлять на облік.

Переваги усиновлення

Національне усиновлення є найпріоритетнішою та найбільш захищеною формою влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Водночас держава заохочує тих, хто йде на усиновлення, додатковою відпусткою.

– Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів, 70 календарних днів – за умови усиновлення двох і більше дітей, – підсумовують у Мінсоцполітики.

Усиновлення в Україні

На шляху усиновлення дитини в Україні може бути низка перешкод.

Серед них – комунікація зі службами, а також фінансове питання.

Про те, як усиновити дитину в Україні, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Людмила Грубнік