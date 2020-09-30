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Факти / Україна / Суспільство

Загиблих у катастрофі літака Ан-26 зможуть поховати цього тижня

Державне бюро розслідувань повідомило, що ДНК-експертизи загиблих під час аварії військово-транспортного літака Ан-26 в Харківській області будуть завершені, а їх тіла буде видано для поховання на цьому тижні.

– За попередньою інформацією, ми в рамках комунікації з експертами, які проводять молекулярно-генетичне дослідження, отримали їх запевнення в тому, що вже в найближчі дні родичі можуть забрати тіла загиблих для проведення похоронних ритуалів, – повідомив керівник управління Головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.

Військовий літак Ан-26 впав в Харківській області під Чугуєвом під час навчальних польотів 25 вересня близько 20.50.

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На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). 26 людей загинули, один курсант вижив.

26 вересня віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський на позачерговому засіданні уряду зазначив, що для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі в Харківській області знадобиться від двох до трьох тижнів.

Катастрофа Ан-26 від Чугуєвом

У ДБР не виключають, що авіакатастрофи літака Ан-26 у Харківській області є терактом. Цю версію можна буде виключити після проведення вибухотехнічної експертизи, яка буде проведена однозначно.

Окрім вибухотехнічної експертизи, проводиться технічне розслідування.

Джерело: ДБР

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