Зміни з 1 жовтня: місцеві вибори та виведення грошей з обігу

З 1 жовтня частиною українських грошей не можна буде розраховуватися у магазинах, а наприкінці місяця відбудуться місцеві вибори.

Що зміниться в Україні з 1 жовтня 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибори

У жовтні відбудуться місцеві вибори 2020 року, які проведуть вже за новим територіально-адміністративним устроєм.

Партія або кандидат повинні закінчити передвиборчу кампанію о 24.00 24 жовтня.

Крім того, згідно з планом, територіальні виборчі комісії до 9 жовтня мають створити виборчі комісії в своїх округах.

Голосування проходитиме з 08.00 до 20.00 25 жовтня, а виборчі комісії повинні оголосити його результати до 6 листопада включно.

Тарифи

У жовтні мав здорожчати газ для населення, але цього не станеться. Ціна на газ для населення у другому місяці осені коливатиметься на рівні від 4,7 до 5 тис. грн за тис. куб.м.

Про це на початку вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і додав, що вартість газу традиційно зросте у зв’язку з наближенням зими.

Однак наприкінці вересня Нафтогаз заявили про збереження ціни на вересневому рівні: тариф Місячний – 4,7 грн/куб. м та Річний – 5,24 грн/куб. м.

Курс гривні та ціни

Експерти дали прогноз, за яким варто очікувати зростання курсу долара до гривні.

Це може вплинути на вартість пального та продуктів харчування.

Восени бензин на АЗС може здорожчати на 1 грн 60 коп, а гречка в магазинах – до 37 грн за кілограм.

Гроші

Частина грошей вийде з обігу. Національний банк України з 1 жовтня виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок, банкноти зразка до 2003 року, а також паперові банкноти 1 і 2 грн та монети 1 грн зразка 1996 року.

З 1 жовтня монетами 25 копійок не можна буде розраховуватися, але до 30 вересня 2021 року їх можна здати в усі банки, а до 30 вересня 2023 року – в Нацбанк і чотири уповноважених банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Така ж ситуація з банкнотами зразка до 2003 року.

Водночас банкнотами 1 і 2 грн і монетами 1 грн зразка 1996 року після 1 жовтня все ще можна буде розраховуватися, але Нацбанк їх із часом замінить сучасними грошима.

Армія

З’являться нові військові звання. З 1 жовтня повністю запрацює закон, що передбачає введення звань “бригадний генерал” та “коммодор”, заміну звання “генерал-полковник” на звання “генерал” (за аналогією з адміралом, що є найвищим званням у ВМС), а також скасування звання “генерал армії України”.

Оренда

Зміниться порядок передачі в оренду державного та комунального майна. Як відомо, в Україні існує два Переліки майна для оренди:

Перелік першого типу – це майно, яке має здаватися в оренду тільки на ринкових умовах через прозорі аукціони.

– це майно, яке має здаватися в оренду тільки на ринкових умовах через прозорі аукціони. Перелік другого типу – це майно, яке в окремих випадках передаватиметься без проведення аукціону та конкурсних процедур.

З 1 жовтня всі ці Переліки повинні бути опубліковані в електронній системі Прозорро.Продажі, де і будуть проходити всі аукціони з надання прав оренди державним і комунальним майном.

Подорожі

МАУ запустить нові рейси з жовтня. У зв’язку з припиненням обмежень для в’їзду іноземців, МАУ пропонує пасажирам нові стикування і рейси.

Нові міжнародні рейси:

Київ – Брюссель;

Київ – Дюссельдорф;

Київ – Лондон;

Київ – Прага;

Київ – Баку.

Читайте: Нові правила в’їзду для іноземців

Зимовий час

Переведення часу в 2020 році відбудеться у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня.

Цієї ночі о 4.00 українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад. Завдяки цьому люди зможуть довше поспати.