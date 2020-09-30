Знущання над людьми з аутизмом: що відомо і чи потрібна реформа в інтернатах

Нещодавно Україну шокувала історія двох вихованців зі Святошинського дитячого будинку-інтернату, які повернулися з медичного обстеження у синцях і побоях.

Нині лікарі кажуть, що жодних слідів насилля над хлопцями не зафіксували, а поліція й досі не надала результатів судово-медичної експертизи.

Пройшло близько двох тижнів, поки їхні батьки та опікуни дізналися про ситуацію. Вони шоковані тим, які ушкодження отримали їхні діти в інтернаті.

Та чи справді це було жорстоке побиття, чи якийсь інший фактор зіграв роль в отриманні вихованцями страшних травм?

Лише факти

Історія з 19-річними хлопцями зі Святошинського інтернату щонайменше заплутана. Розбиратися у ній, звичайно, потрібно поліції, якщо підтвердиться факт побиття.

Нині відомо, що 9 вересня двох хлопців привезли з планового обстеження з психіатричної лікарні в інтернат. Наступного дня директору закладу повідомили про синці та тілесні ушкодження вихованців.

Після чого вона звернулася до поліції, де порекомендували провести судово-медичну експертизу, результати якої чекають і донині.

Громадський діяч, учасник другого сезону проекту Нові лідери на ICTV Євген Осипчук повідомив, що нині лікарі нібито не підтверджують версії про насилля.

– За словами директора, лікарі кажуть, що слідів насильства немає – ні фізичного, ні сексуального. Хоча досі немає офіційних результатів судмедекспертизи. Всі експертизи проводилися таємно від батьків та опікунів, – пише Осипчук.

Це просто жах!

Те , що сталося з цими хлопчиками – аутистами , свідчать ці фотографії.

Батьки дізналися на 13-й день,… Опубликовано Котельникова 51 Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Про стан своєї дитини один з батьків дізнався лише 22 вересня. Та під час спілкування з Фактами ICTV директор Святошинського дитячого будинку-інтернату заявила, що батькам повідомляли про стан дітей.

За її словами, вихователі стверджують, що говорили батькам про ситуацію.

Рідні хлопців не можуть повірити, що отримані травми не є свідченням вчинення насилля. Залишається лише очікувати на результати судово-медичної експертизи.

– З поліцією ведеться постійна комунікація, але в них немає результату судово-медичної експертизи, а вплинути на її проведенням вона жодним чином не може, – каже директор Святошинського інтернату.

Поки з’ясовуються всі обставини, ситуація вже встигла обрости різноманітними чутками і теоріями.

Теорії та проблеми

Обидва хлопці тривалий час перебувають в інтернаті. За словами директора закладу, змалечку.

І за цей час у жодного з них не спостерігали подібних травм. Звичайно, у дітей з аутизмом можуть бути певні напади, під час яких вони можуть отримати травми.

Крім того, у коментарях під історіями вихованців інтернату у соціальних мережах почали з’являтися версії про те, що травми можуть бути наслідком автоагресії.

Тобто коли людина сама завдає собі психічної або фізичної шкоди. Щоб переконатися, що щодо хлопців не вчиняли насильницьких дій, до інтернату завітала представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Темченко.

– Вона підтвердила, що пацієнти з такими діагнозами, як у згаданих двох вихованців, надзвичайно агресивні і схильні до автоагресії. Зауважень до умов утримання вихованців будинку-інтернату у представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не виникло, – повідомили у КМДА.

Водночас психолог Роман Мельниченко розповів Фактам ICTV, що подібна поведінка у людей з аутизмом зазвичай не спостерігається.

– Людина з аутизмом не може себе так сильно бити, щоб отримувати такі травми (як на фото поста – Ред.). Звичайно, вони можуть нашкодити собі. Під час істерики вони можуть, наприклад, вдарити руками по столу, і це залишатиме синці, – каже Мельниченко.

За словами психолога, опинившись у незнайомій ситуації (а для них це може бути навіть знайома кімната, де стілець стоїть на іншому місці), вони можуть почати панікувати.

Та травми на опублікованих фото не схожі на ті, які вихованці інтернату могли б заподіяти собі.

– Однак ті травми, що на фото видно, дуже дивно виглядають, навіть якщо б вихованець вдарився об щось. Видно, що дитину тримали за руки. Люди, які не розуміють, що таке аутизм, можуть таку людину намагатися втримати силою, тому на руках і залишатимуться подібні синці, – розповідає психолог.

Під час спілкування з Фактами ICTV Осипчук розповів, що обидва хлопці в жахливому стані. Один з них не може сидіти, а інший часто стає у куток і ні з ким не розмовляє.

Тому батькам та людям, краще ознайомленим з ситуацією, складно повірити в те, що вихованці інтернату не були жертвами насилля.

Така поведінка може свідчити про наслідки фізичної та психологічної травми. Звичайно, стверджувати це можна буде лише після безпосереднього огляду спеціалістом.

– З поведінки цього вихованця інтернату, якщо він дійсно так поводиться, можна говорити про ознаки емоційної травми. Спеціаліст, який до нього прийде, повинен відразу підтвердити, що у нього розвивається посттравматичний стресовий розлад, – вважає Мельниченко.

Мабуть, для більшості батьків після цього випадку логічним було б забрати дітей з інтернату. Та держава майже не допомагає їм, тому ці заклади залишаються єдиним, хоча й не найкращим варіантом.

А далеко не у всіх є можливість приділяти належну увагу дітям з психічними розладами вдома.

Та що діється в інтернатах нині важко контролювати, адже вони є одними з найбільш закритих закладів. Під час пандемії ситуація з доступом до них лише погіршилася.

Осипчук вважає, що батьки та опікуни вихованців Святошинського інтернату навряд чи забиратимуть звідти дітей після того, що сталося.

– У дітей аутизм в дуже агресивній формі, і вони самі не можуть впоратися з цією ситуацією. Немає підтримки від держави, яка допомогла б працювати з цими хлопцями, – каже він.

І це не єдині проблеми, які існують в українських інтернатах. З ними вже давно потрібно було почати боротьбу.

Та навіть те, що намагалися запровадити цього року, дало збій. І тепер ми знову бачимо знайому ситуацію.

Відкат реформи

Проблеми в українських інтернатах є вже досить давно, випадок з вихованцями Святошинського дитячого будинку-інтернату просто набув розголосу.

У 2019 році скандал розгорівся навколо одного з інтернатів Одеси, де до дітей нібито ставилися як до злодіїв, а камери спостереження встановлювали навіть у туалетах.

А в Житомирській області керівник одного з будинків-інтернатів фактично примушував до рабської праці вихованців з фізичними та психічними розладами.

І це лише кілька прикладів. Скільки подібних випадків стається в інтернатах, ми не знаємо.

Цього року було розпочато реформу відповідних закладів, щоб зробити їхню діяльність прозорою. Та нині Осипчук констатує її фактичний відкат, адже не для всіх вона вигідна.

– На початку цього року був закон про те, що з нового навчального року санаторні школи-інтернати не зможуть брати до себе дітей. Ці школи не виконують свою пряму функцію, а існують для того, щоб викачувати гроші з бюджету. Влітку з’явився новий закон, завдяки якому приймати дітей в школи-інтернати знову дозволили. Реформа почалася в 2020 році, але досі немає нормативних актів, немає процедур передачі грошей, оцінки надання соціальних послуг. В результаті відкат призводить до того, що ті школи, які повинні були закривати, реформувати, продовжують функціонувати, – розповідає громадський діяч.

За його словами, головна проблема в тому, що такі заклади не функціонують належним чином. Тобто в них діти не отримують належної уваги.

І для того, щоб помістити дітей в інтернати, інколи вдаються до шантажу. Таким чином створюють ілюзію їхньої необхідності.

– Влітку відновилося те, з чим ми боремося вже близько п’яти років. Представники інтернатів почали їздити по селах і збирати дітей, щоб потім показати, що такі заклади переповнені. Наприклад, приїжджають до сім’ї в село і кажуть: Давайте дитину нам, ми про неї подбаємо, нагодуємо, одягнемо, навчимо – пишіть заяву за власним бажанням. А тим, хто відмовляється, погрожують тим, що зберуть комісію і заберуть дитину, через суд відправлять в інтернат. Тому, якщо не хочеш втратити батьківських прав, – пиши заяву за власним бажанням, – каже Осипчук.

Що має змінитися

Державі необхідно звернути більше уваги на проблему будинків-інтернатів. Впровадити підтримку сімей, які вимушені віддавати туди своїх дітей, й альтернативну систему подібних закладів.

Необхідні інтернати, в яких буде менше дітей, і їхнім вихованням справді займатимуться. Нині ж діти, які потрапляють в інтернатну систему, зазвичай, відстають у розвитку.

– Інтернатна система – найбільш закрита система в Україні. Директор інтернату сам уповноважений приймати рішення про те, кого пускати, а кого ні. Держава повинна розвивати альтернативу, потрібно відходити від цих радянських “в’язниць”. Потрібно робити з інтернатів приватні заклади. На жаль, в інтернатах ніхто не займається дітьми, у них відзначають затримки розвитку. За три роки в інтернатній системі дитина приблизно на рік відстає в розвитку від своїх ровесників. Радянська система не готує їх до самостійного життя, – ділиться враженнями від українських інтернатів Осипчук.

Так, є випадки, коли вихованцям інтернатів вдається побудувати успішне майбутнє, та це одиниці з тисяч випускників, розповідає громадський діяч.

Нині важливо відійти від старої системи і побудувати ту, яка справді допомагатиме дітям.

Якщо її зроблять більш прозорою, то і про випадки знущання над дітьми ми говоритимемо менше. А колись вони і зовсім зникнуть.

Та якщо реформа постійно зупинятиметься, то цього не відбудеться. І батьки й надалі переживатимуть, чи безпечно їхній дитині перебувати в інтернаті.

Владислав Бомбела