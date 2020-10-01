Андрій Полтава – найкращий блогер України в категорії Народний вибір

30 вересня завершилося голосування ТОП-100 блогерів України Факти ICTV. Найбільшу кількість голосів у категорії Народний вибір отримав Андрій Карпов (Андрій Полтава) – 6 542 голоси.

Відомий як YouTube-блогер, автор каналу Вата Шоу. Записує ролики, в яких спілкується з випадковими людьми в чат-рулетці. Також розповідає актуальні новини та висловлює свої думки щодо подій в Україні. На основний канал блогера підписано 244 тис. користувачів.

Софія Федина посіла друге місце, отримавши 3 023 голоси. Facebook-блогер на своїй сторінці щодня публікує аналітичні дописи та коментує актуальні новини. На сторінку Софії підписано понад 71 тис. користувачів.

Маруся Звіробій посіла третє місце – 2 960 голосів. Facebook-блогер, волонтер. На своїй сторінці Маруся ділиться повсякденним військовим життям та актуальними подіями у світі. На сторінку Марусі підписано понад 66 тис. користувачів.

Факти ICTV шостий рік поспіль проводить унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Голосування тривало протягом місяця – з 1 по 30 вересня 2020 року. На відміну від категорії ТОП-100, де 50% голосів складе експертна комісія, в категорії Народний вибір переможця визначають користувачі сайту.

Цьогоріч Факти ICTV обирали п’ять переможців: найкращого автора в кожній з категорій ТОП-100 блогерів – Політика, ООС, Lifestyle і Здоров’я, а також найкращого у Народному виборі.

Рейтинг зібрав 163 263 голосів. З них 118 593 голосів у категорії ТОП-100 та 44 670 голосів у категорії Народний вибір. До рейтингу увійшли 240 блогерів, серед яких 61 жінка та 179 чоловіків.

У жовтні 2019 року в Unit.City пройшла церемонія нагородження переможців рейтингу ТОП-100 блогерів України.