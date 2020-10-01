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Факти / Україна / Суспільство

До кінця року в Україні виявлятимуть до 9 тис. випадків Covid-19 за добу – ВООЗ

Вже до кінця року добовий приріст інфікованих коронавірусом пацієнтів щодня становитиме близько 7-9 тис. осіб.

Про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

– Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тис., і може становити від 7 до 9 тис. випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі, – пояснив Хабіхт.

За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.

– В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення в межах сім’ї, класу, відділу.

З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи, – наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

Коронавірус в Україні

Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. Вже другий день поспіль в країні фіксують антирекорд добового приросту хворих – 4 069 нових випадків, 30 вересня їх було 4 027.

За час пандемії від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу – 64 людини.

Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора – 2 083 пацієнтам.

За добу найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266) та Одеській (+260) областях.

Джерело: Суспільне

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