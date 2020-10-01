Факти ICTV визначили переможців голосування ТОП-100 блогерів України 2020

30 вересня завершилося голосування ТОП-100 блогерів України Факти ICTV. У категорії ТОП-100 переможців визначали користувачі сайту разом з експертною комісією.

У складі експертів були Яніна Соколова (переможниця ТОП-100 блогерів України 2019, журналістка та ведуча програми Вечір з Яніною Соколовою), Дід Олесь (переможець ТОП-100 блогерів України 2019), Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова), Оксана Дихніч (продюсер програм Громадянська оборона та Антизомбі) та Максим Скубенко (керівник проекту VOXCheck).

Цього року Факти ICTV визначали переможців у п’яти номінаціях – Політика, ООС, Lifestyle і Здоров’я, а також найкращого в Народному виборі.

Віталій Портников — переможець у категорії Політика

Переможцем в категорії Політика став Віталій Портников, який набрав найбільше голосів на сайті, а також посів друге місце в рейтингу експертів. Загалом Портников набрав 199 балів, що на 6 балів більше показника Дмитра Чекалкіна з тієї ж категорії.

Віталій Портников — автор, журналіст, ведучий, політичний коментатор. У Facebook Віталій пише не тільки про українську політику, Крим та відносини з Росією, але й зачіпає міжнародні питання. Висловлює свої думки не тільки письмово, а й у відеозверненнях.

Денис Казанський – переможець у категорії Війна на Донбасі

Переможцем став Денис Казанський, який посів друге місце за результатами голосування на сайті, а також — перше місце в рейтингу експертів у категорії Війна на Донбасі. Загалом Казанський набрав 168 балів, що на 6 балів більше показника Мирослава Гая з цієї ж категорії.

Денис Казанський – журналіст, блогер. На своїй сторінці в Facebook автор активно обговорює теми, які стосуються суспільства, політики, Росії та Донбасу.

Ірена Карпа — переможниця у категорії Lifestyle

Переможцем стала Ірена Карпа, яка набрала найбільше голосів на сайті, а також посіла перше місце в рейтингу експертів у категорії Lifestyle. Загалом Карпа набрала 100 балів, що на 15 балів більше показника Дмитра Дубілета з цієї ж категорії.

Ірена Карпа – співачка, письменниця, журналістка, телеведуча, громадська діячка. У своєму блозі розповідає про своє життя, спогади з дитинства. Особливо цікавими є думки про суспільство, яке здатне себе змінити.

Оксана Скиталінська — переможниця у категорії Здоров’я

Переможцем в категорії Здоров’я стала Оксана Скиталінська, яка набрала найбільше голосів на сайті, а також посіла перше місце в рейтингу експертів у своїй сфері. Загалом Скиталінська набрала 124 бали, що на 32 бали більше показника Євгена Комаровського з цієї ж категорії.

Оксана Скиталінська – відома лікар-дієтолог. Чудово виглядає та слідкує за своїм здоров’ям, допомагаючи іншим. На своїх сторінках у Facebook та Instagram доступно пояснює про користь і шкоду різних продуктів. Ділиться робочими буднями лікаря-дієтолога та розповідає, як бути здоровим і довго жити.

Факти ICTV шостий рік поспіль проводить унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Голосування тривало протягом місяця – з 1 по 30 вересня 2020 року.

Рейтинг зібрав 163 263 голоси. З них 118 593 голоси у категорії ТОП-100 та 44 670 голосів у категорії Народний вибір. До рейтингу увійшли 240 блогерів, серед яких 61 жінка та 179 чоловіків.

Андрій Карпов (Андрій Полтава) став найкращим блогером України в категорії Народний вибір.