Висновки слідства про причини авіакатастрофи Ан-26 у Харківській області є обов’язковими для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих курсантів.

У Міноборони повідомили, що невідкладно виплатять допомогу, коли отримають документи щодо кожного загиблого.

Відомство вже зарезервувало для виплат 40 млн 989 тис. грн.

Кожна родина отримає по 1 576 500 грн.

Документи оформлюються через обласні військові комісаріати за місцем проживання одержувачів допомоги.

Коли міністр оборони затвердить рішення про виплату, кошти перерахують на рахунки одержувачів.

Авіакатастрофа під Харковом

25 вересня у Харківській області під Чугуєвим впав літак Ан-26.

На його борту було 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та сім членів екіпажу. Вижив лише один курсант.

Слідство розглядає чотири версії авіакатастрофи.

Нині триває розшифрування самописців. Воно має завершитися до кінця поточного тижня.