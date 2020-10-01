1 жовтня світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку.

Це щорічне свято затвердили на 45-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Мета цього дня – звернути увагу на проблему старіння населення і літніх людей, які потребують підтримки.

У Міжнародний день людей похилого віку Факти ICTV зібрали інформацію про ейджизм в Україні і проблеми літніх людей.

Що таке ейджизм

Відповідно до визначення ВООЗ, ейджизм – це створення стереотипів і дискримінація окремих людей або груп людей за віковою ознакою.

Іноді ейджизм може проявлятися щодо молодих людей, іноді – навпаки. Нерідко жертвами вікової дискримінації стають літні люди – як у трудовій сфері, так і у повсякденному житті.

Проблема ейджизму в Україні

В Україні присутній ейджизм щодо людей похилого віку. І розпочинається він з рівня пенсії, яка з 1 липня 2020 року – лише 1 712 гpн.

На ці виплати пенсіонери не можуть забезпечити собі гідну старість. Крім того, недостатня увага приділяється сфері надання якісних медичних послуг, програмам допомоги пенсіонерам, заходам з організації їхнього дозвілля.

Нерідко люди похилого віку залишаються один на один зі своєю старістю, що у ліпшому випадку призводить до важкої роботи, у гіршому – до трагедій, коли пенсіонери стають жертвами зловмисників.

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Дискримінація у трудовій сфері

Крім цього, ейджизм в Україні спостерігається у трудовій сфері, коли літніх людей не беруть на роботу або ж беруть, але на низькооплачувані вакансії.

Якщо говорити про офіційне працевлаштування, то тут ейджизм присутній на законодавчому рівні.

– Під час офіційного працевлаштування пенсіонери підпадають під дію Кодексу про працю і змушені працювати за чіткими нормам, які там прописані. Часто вони досить жорсткі для пенсіонерів, адже у них інше здоров’я та інші фізіологічні потреби. Їм частіше потрібно йти до туалету, більше відпочивати. А ці норми порівнюють їх з молодими людьми, – каже юрист Іван Ліберман.

Що стосується працевлаштування за трудовим договором або нелегально, на що найчастіше йдуть пенсіонери, щоб не втратити пенсії, існують ризики втрати роботи і обману роботодавцем. А це психологічний тиск.

– У трудовому договорі умови також бувають жорсткими. Будь-яке порушення тягне за собою розірвання договору. Через це люди часто відчувають себе психологічно важко. Під час формально неоформленого працевлаштування люди відчувають себе між небом і землею, адже їм можуть не виплатити обіцяну зарплату. Тут кожному важко, а пенсіонерам удвічі, – продовжує Іван Ліберман.

Як боротися з ейджизмом

Про те, що в Україні є дискримінація пенсіонерів, свідчить і показник рівня щастя серед населення похилого віку.

– У західних країнах високий рівень щастя у молодих і літніх людей. В середині життя вони працюють, виплачують кредити, а потім виходять на пенсію і насолоджуються вільним часом. В Україні чітка залежність – чим старше люди, тим вони менш щасливі, – каже соціолог Володимир Паніотто.

Все це залежить від умов, в яких доводиться жити пенсіонерам, а також від небажання влади і українців бачити цю проблему.

Побороти ейджизм можна лише комплексними заходами з боку держави, яка повинна створити умови для нормального і гідного старіння, а також увагою громадськості – від звичайної допомоги пенсіонеру на вулиці до створення програм і заходів для літніх людей.

Пенсії в Україні

З вересня 2020 року 1,6 млн українських пенсіонерів отримали перерахунок пенсії.

Це стосується непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж понад 30 років.

Мінімальний розмір пенсії для них зростає з 1 889,20 грн до 2 тис. грн.

Людмила Грубнік