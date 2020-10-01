У Вінницькій установі виконання покарань №1 співробітники побили засудженого до смерті. Інцидент трапився ще у липні минулого року.

Тоді до держустанови потрапив 59-річний засуджений. Шість працівників катували його в окремій кімнаті, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Після цього його помістили у камеру, де інший засуджений також знущався над ним. Від отриманих травм чоловік помер.

За фактом злочину відкрито три кримінальних провадження:

за ч. 1 ст. 127 КК України (насильство та вчинення катування ув’язненого в місцях позбавлення волі з метою покарання за вчинення ним злочину); за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень з заподіянням насильства); за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).



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Якщо участь у злочині цих осіб підтвердиться, їм погрожує від трьох до десяти років у в’язниці.

У Дніпропетровській області слідчі Державного бюро розслідувань вручили підозру місцевим поліцейським. За інформацією ДБР, правоохоронці побили чоловіка, щоб вибити зізнання у скоєнні вбивства.

Фото: ДБР