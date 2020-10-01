Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заразився коронавірусом.

– Симптомів, крім температури, в мене не було. Але одразу, як тільки вона піднялась, зробив і експрес, і ПЦР тести. Обидва не показали результату, – зазначив нардеп.

Також він розповів, що після цього одразу звернувся до пульмонолога і депутату зробили КТ із висновком “схоже на Covid-19”. Після отриманих результатів Корнієнко самоізолювався. Протягом трьох дні він мав схожі симптоми на коронавірус, проте результати тесту були негативними. Лише 1 жовтня депутату поставили діагноз.

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– Стан у мене стабільний, отримую необхідне лікування, показань до госпіталізації немає, – зазначив Олександр Корнієнко.

Також нардеп зізнався, що нехтував превентивними заходами.

– Не буду говорити за всіх, але я, чесно кажучи, грішив і порушенням маскового режиму, і нехтуванням санітайзером та рукавичками. За минулий тиждень, у зв’язку з виборами, контактував з сотнями людей. Необачність у таких справах погано закінчується, – підкреслив Корнієнко.

29 вересня коронавірус виявили у Петра Порошенка – п’ятого президента України . За його словами, це відбулося дуже невчасно і він шкодує, що змушений взяти паузу у роботі. Крім цього, він заявив, що лікуватиметься вдома та сподівається на швидке одужання.

Наразі проходить лікування від Covid-19 ще один депутат – очільниця партії Голос Кіра Рудик. Політик повідомила, що перебуває в лікарні.