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Факти / Україна

Офіс президента пообіцяв сприяти у розслідуванні вбивства співробітниці посольства США

В Офісі президента висловили співчуття рідним та близьким щодо смерті співробітниці посольства США.

– З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка США, співробітниця американського посольства у Києві. У неї залишилося четверо дітей і чоловік. Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої, – зазначили в Офісі президента.

Також у представництві глави держави зазначили, що наразі розглядається версія як навмисного вбивства, так і нещасного випадку.

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– Українська влада та Офіс президента зокрема всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку, – підкреслили в ОП.

Загибель співробітниці посольства США у Києві

У Києві у лісопарковій зоні перехожі виявили непритомну жінку з травмою голови. Її госпіталізували, але згодом вона померла. 

Пізніше посольство США в Україні підтвердило смерть своєї співробітниці, громадянки США.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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