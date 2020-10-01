Посилювати карантин в Україні не будуть, а шукатимуть золоту середину між економічними та епідемічними обмеженнями, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він наголосив, що з початку пандемії МОЗ підготувало систему охорони здоров’я належним чином, а повернення до жорстких заходів може негативно вплинути на економіку.

– Ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася, – зазначив Ляшко.

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Водночас, за його словами, уряд ініціював збільшення суми штрафів за порушення протиепідемічних норм, але Рада поки не проголосувала за цю норму.

Президент Володимир Зеленський вважає, що жорсткий карантин в Україні, введений у березні, повністю збив першу хвилю пандемії коронавірусу.

На його думку, це вдалося зробити через те, що у Європі вона розпочалася раніше.

Джерело: Українське радіо