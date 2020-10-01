Треба визначити причини пожежі у Луганській області, а також оперативно надати допомогу всім постраждалим.

З такою заявою виступили 1 жовтня в Офісі президента України Володимира Зеленського.

– Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню, – відзначили в Офісі президента.

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Крім того, усім постраждалим необхідно надати допомогу.

– Це має бути зроблено без зайвої бюрократії і у достатньому обсязі, – додали в Офісі президента.

У представництві також звернули увагу на необхідність запланувати додаткові кошти у держбюджеті 2021 року на сектор оборони і безпеки держави.

Пожежі у Луганській області

В останні дні вересня у Луганській області спалахнули пожежі.

Попри зусилля пожежників, вогонь поширюється, сприяє цьому сильний поривчастий вітер.

Станом на ранок 1 жовтня, пожежа у Луганській області охопила 10 тис. гектарів. Стихія забрала життя чотирьох людей, ще 11 – госпіталізовані.