Треба визначити причини пожежі у Луганській області, а також оперативно надати допомогу всім постраждалим.
З такою заявою виступили 1 жовтня в Офісі президента України Володимира Зеленського.
– Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню, – відзначили в Офісі президента.
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Крім того, усім постраждалим необхідно надати допомогу.
– Це має бути зроблено без зайвої бюрократії і у достатньому обсязі, – додали в Офісі президента.
У представництві також звернули увагу на необхідність запланувати додаткові кошти у держбюджеті 2021 року на сектор оборони і безпеки держави.
Пожежі у Луганській області
В останні дні вересня у Луганській області спалахнули пожежі.
Попри зусилля пожежників, вогонь поширюється, сприяє цьому сильний поривчастий вітер.
Станом на ранок 1 жовтня, пожежа у Луганській області охопила 10 тис. гектарів. Стихія забрала життя чотирьох людей, ще 11 – госпіталізовані.