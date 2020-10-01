Мати курсанта В’ячеслава Золочевського, якому вдалося вижити під час падіння літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області, розповіла про стан сина.
Про це Ірина Золочевська написала на своїй сторінці в Instagram.
– Славік перебуває у госпіталі. Лікуваня триває. Самопочуття сина щодня поліпшується, – повідомила Ірина Золочевська.
Читайте: Катастрофа АН-26: врятованого курсанта хочуть нагородити
Крім цього, жінка подякувала усім, зокрема лікарям, за увагу та підтримку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо всем огромное за поддержку.Славик также находится в госпитале.Спасибо большое всему персоналу госпиталя за внимание ,отзывчивость.Лечение продолжается .Самочувствие сына с каждым днем лучше.#25сентября2020 #курсанткожебаев #учебныеполеты #чугуев #авиакатастрофа #госпиталь #харьков #идемнапоправку
Падіння Ан-26 під Чугуєвом
25 вересня 2020 року під час навчань сталась авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області.
Судно здійснювало навчальний політ, на борту перебували 27 людей – 20 курсантів та 7 представників екіпажу.
У результаті падіння літака лише одному курсантові В’ячеславу Золочевському вдалося вижити, решта – загинули.
Нині правоохоронці з’ясовують причини авіакатастрофи, сім’ям загиблих пообіцяли виплати.
Фото: Ірина Золочевська