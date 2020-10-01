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Факти / Україна

Стан сина поліпшується: мати курсанта, що вижив у катастрофі Ан-26

Мати курсанта В’ячеслава Золочевського, якому вдалося вижити під час падіння літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області, розповіла про стан сина.

Про це Ірина Золочевська написала на своїй сторінці в Instagram.

– Славік перебуває у госпіталі. Лікуваня триває. Самопочуття сина щодня поліпшується, – повідомила Ірина Золочевська.

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Крім цього, жінка подякувала усім, зокрема лікарям, за увагу та підтримку.

Падіння Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня 2020 року під час навчань сталась авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області.

Судно здійснювало навчальний політ, на борту перебували 27 людей – 20 курсантів та 7 представників екіпажу.

У результаті падіння літака лише одному курсантові В’ячеславу Золочевському вдалося вижити, решта – загинули.

Нині правоохоронці з’ясовують причини авіакатастрофи, сім’ям загиблих пообіцяли виплати.

Фото: Ірина Золочевська

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