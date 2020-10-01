У мера Чернігова Владислава Атрошенка діагностували коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

– Шановні чернігівці, повідомляю вас, що захворів на Covid-19. Бажаю здоров’я вам та вашим рідним, бережіть себе, – написав мер.

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29 вересня коронавірус виявили у Петра Порошенка – п’ятого президента України . За його словами, це відбулося дуже невчасно і він шкодує, що змушений взяти паузу у роботі. Крім цього, він заявив, що лікуватиметься вдома та сподівається на швидке одужання.

Наразі проходить лікування від Covid-19 ще один депутат – очільниця партії Голос Кіра Рудик. Політик повідомила, що перебуває в лікарні.

Останні кілька днів у неї спостерігалася висока температура, а решта симптомів схожі на грип. Однопартійці, з якими до цього контактувала Рудик, також здали тест на коронавірус.

Фото: Владислав Атрошенко