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Факти / Україна / Суспільство

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі – МЗС

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі. Київ спростовує звинувачення офіційного Мінська.

Українські дипломати висловили стурбованість у зв’язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів.

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– Дотримання норм міжнародного права та основоположних прав людини є невід’ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою, – заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Крім того, Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у начебто втручання у внутрішні справи Білорусі.

Мінськ відповів на відмову України 

Джерело: МЗС

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