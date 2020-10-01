Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі – МЗС

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі. Київ спростовує звинувачення офіційного Мінська.
Українські дипломати висловили стурбованість у зв’язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів.
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– Дотримання норм міжнародного права та основоположних прав людини є невід’ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою, – заявили у Міністерстві закордонних справ України.
Крім того, Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у начебто втручання у внутрішні справи Білорусі.
Мінськ відповів на відмову України
Білорусь вважає недружнім жестом невизнання Україною Олександра Лукашенка президентом країни.
Також називають це спробу втручання у внутрішні справи можливі санкції з боку України.