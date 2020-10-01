Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. Вже другий день поспіль в країні фіксують антирекорд добового приросту хворих – 4 069 нових випадків, 30 вересня їх було 4 027.
За час пандемії від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу – 64 людини.
Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора – 2 083 пацієнтам.
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За добу найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266) та Одеській (+260) областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 6 308 (+114);
- Волинська область – 8 194 (+135);
- Дніпропетровська область – 6 088 (+266);
- Донецька область – 3 557 (+80);
- Житомирська область – 6 088 (+165);
- Закарпатська область – 9 918 (+99);
- Запорізька область – 4 128 (+133);
- Івано-Франківська область – 13 837 (+137);
- Кіровоградська область – 1 127 (+19);
- Київська область – 9 279 (+140);
- Львівська область – 20 590 (+240);
- Луганська область – 1 091 (+42);
- Миколаївська область – 3 270 (+107);
- Одеська область – 13 789 (+260);
- Полтавська область – 2 345 (+114);
- Рівненська область – 12 554 (+143);
- Сумська область – 4 435 (+212);
- Тернопільська область – 13 767 (+253);
- Харківська область – 19 128 (+450);
- Херсонська область – 1 168 (+34);
- Хмельницька область – 6 188 (+120);
- Чернівецька область – 14 605 (+159);
- Черкаська область – 4 165 (+143);
- Чернігівська область – 4 254 (+127).
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 30 вересня, вірус в країні підтвердили у 208 959 осіб, за добу – 4 027 нових випадків, що було черговим антирекордом.
Померло від вірусу 4 129 громадян країни.
Одужало 92 360 українців.