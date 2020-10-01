Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. Вже другий день поспіль в країні фіксують антирекорд добового приросту хворих – 4 069 нових випадків, 30 вересня їх було 4 027.

За час пандемії від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу – 64 людини.

Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора – 2 083 пацієнтам.

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За добу найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266) та Одеській (+260) областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 6 308 (+114);

Волинська область – 8 194 (+135);

Дніпропетровська область – 6 088 (+266);

Донецька область – 3 557 (+80);

Житомирська область – 6 088 (+165);

Закарпатська область – 9 918 (+99);

Запорізька область – 4 128 (+133);

Івано-Франківська область – 13 837 (+137);

Кіровоградська область – 1 127 (+19);

Київська область – 9 279 (+140);

Львівська область – 20 590 (+240);

Луганська область – 1 091 (+42);

Миколаївська область – 3 270 (+107);

Одеська область – 13 789 (+260);

Полтавська область – 2 345 (+114);

Рівненська область – 12 554 (+143);

Сумська область – 4 435 (+212);

Тернопільська область – 13 767 (+253);

Харківська область – 19 128 (+450);

Херсонська область – 1 168 (+34);

Хмельницька область – 6 188 (+120);

Чернівецька область – 14 605 (+159);

Черкаська область – 4 165 (+143);

Чернігівська область – 4 254 (+127).

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 30 вересня, вірус в країні підтвердили у 208 959 осіб, за добу – 4 027 нових випадків, що було черговим антирекордом.

Померло від вірусу 4 129 громадян країни.

Одужало 92 360 українців.