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Факти / Україна

Знову антирекорд – в Україні 4 069 нових випадків коронавірусу

Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. Вже другий день поспіль в країні фіксують антирекорд добового приросту хворих – 4 069 нових випадків, 30 вересня їх було 4 027.

За час пандемії від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу – 64 людини.

Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора – 2 083 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

За добу найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266) та Одеській (+260) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 6 308 (+114);
  • Волинська область – 8 194 (+135);
  • Дніпропетровська область – 6 088 (+266);
  • Донецька область – 3 557 (+80);
  • Житомирська область – 6 088 (+165);
  • Закарпатська область – 9 918 (+99);
  • Запорізька область – 4 128 (+133);
  • Івано-Франківська область – 13 837 (+137);
  • Кіровоградська область – 1 127 (+19);
  • Київська область – 9 279 (+140);
  • Львівська область – 20 590 (+240);
  • Луганська область – 1 091 (+42);
  • Миколаївська область – 3 270 (+107);
  • Одеська область – 13 789 (+260);
  • Полтавська область – 2 345 (+114);
  • Рівненська область – 12 554 (+143);
  • Сумська область – 4 435 (+212);
  • Тернопільська область – 13 767 (+253);
  • Харківська область – 19 128 (+450);
  • Херсонська область – 1 168 (+34);
  • Хмельницька область – 6 188 (+120);
  • Чернівецька область – 14 605 (+159);
  • Черкаська область – 4 165 (+143);
  • Чернігівська область – 4 254 (+127).

Коронвірус в Україні 1 жовтня 2020

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 30 вересня, вірус в країні підтвердили у 208 959 осіб, за добу – 4 027 нових випадків, що було черговим антирекордом.

Померло від вірусу 4 129 громадян країни.

Одужало 92 360 українців.

Фото: Dreamstime

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