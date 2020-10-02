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Факти / Україна

4 633 нових випадки за добу: в Україні новий коронавірусний антирекорд

Станом на 2 жовтня в Україні зафіксували 217 661 випадок коронавірусу.

За минулу добу стало відомо про інфікування ще 4 633 осіб. Це новий антирекорд у країні.

За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 4 261 жертву коронавірусу.

Водночас 2 148 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 96 591 людина.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 118 957 осіб, що на 4 565 більше, ніж днем раніше.

Статистика коронавірусу станом 2 жовтня за областями: 

  • Вінницька обл — 6452 (+144);
  • Волинська обл — 8325 (+131);
  • Дніпропетровська обл — 6422 (+334);
  • Донецька обл — 3650 (+93);
  • Житомирська обл — 6265 (+177);
  • Закарпатська обл — 10004 (+86);
  • Запорізька обл — 4284 (+156);
  • Івано-Франківська обл — 13968 (+131);
  • Кіровоградська обл — 1141 (+14);
  • м. Київ — 23602 (+447);
  • Київська обл — 9428 (+149);
  • Львівська обл — 20826 (+236);
  • Луганська обл — 1140 (+49);
  • Миколаївська обл — 3369 (+99);
  • Одеська обл — 14069 (+280);
  • Полтавська обл — 2512 (+167);
  • Рівненська обл — 12770 (+216);
  • Сумська обл — 4677 (+242);
  • Тернопільська обл — 13996 (+229);
  • Харківська обл — 19588 (+460);
  • Херсонська обл — 1250 (+82);
  • Хмельницька обл — 6432 (+244);
  • Чернівецька обл — 14787 (+182);
  • Черкаська обл — 4295 (+130);
  • Чернігівська обл — 4409 (+155).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус в Україні 2 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Статистика коронавірусу минулих діб

В Україні вже третій день поспіль зростає кількість нових випадків Covid-19.

Днем раніше, 1 жовтня, було зафіксовано 4 069 нових випадків інфікування.

30 вересня влада відзвітувала про 4 027 нових випадків.

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