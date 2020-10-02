Коронавірус в Україні 2 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 жовтня в Україні зафіксували 217 661 випадок коронавірусу.
За минулу добу стало відомо про інфікування ще 4 633 осіб. Це новий антирекорд у країні.
За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 4 261 жертву коронавірусу.
Водночас 2 148 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 96 591 людина.
Нині в Україні Covid-19 хворіє 118 957 осіб, що на 4 565 більше, ніж днем раніше.
Статистика коронавірусу станом 2 жовтня за областями:
- Вінницька обл — 6452 (+144);
- Волинська обл — 8325 (+131);
- Дніпропетровська обл — 6422 (+334);
- Донецька обл — 3650 (+93);
- Житомирська обл — 6265 (+177);
- Закарпатська обл — 10004 (+86);
- Запорізька обл — 4284 (+156);
- Івано-Франківська обл — 13968 (+131);
- Кіровоградська обл — 1141 (+14);
- м. Київ — 23602 (+447);
- Київська обл — 9428 (+149);
- Львівська обл — 20826 (+236);
- Луганська обл — 1140 (+49);
- Миколаївська обл — 3369 (+99);
- Одеська обл — 14069 (+280);
- Полтавська обл — 2512 (+167);
- Рівненська обл — 12770 (+216);
- Сумська обл — 4677 (+242);
- Тернопільська обл — 13996 (+229);
- Харківська обл — 19588 (+460);
- Херсонська обл — 1250 (+82);
- Хмельницька обл — 6432 (+244);
- Чернівецька обл — 14787 (+182);
- Черкаська обл — 4295 (+130);
- Чернігівська обл — 4409 (+155).
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Статистика коронавірусу минулих діб
В Україні вже третій день поспіль зростає кількість нових випадків Covid-19.
Днем раніше, 1 жовтня, було зафіксовано 4 069 нових випадків інфікування.
30 вересня влада відзвітувала про 4 027 нових випадків.