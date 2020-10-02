Коронавірус в Україні 2 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 жовтня в Україні зафіксували 217 661 випадок коронавірусу.

За минулу добу стало відомо про інфікування ще 4 633 осіб. Це новий антирекорд у країні.

За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 4 261 жертву коронавірусу.

Водночас 2 148 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 96 591 людина.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 118 957 осіб, що на 4 565 більше, ніж днем раніше.

Статистика коронавірусу станом 2 жовтня за областями:

Вінницька обл — 6452 (+144);

Волинська обл — 8325 (+131);

Дніпропетровська обл — 6422 (+334);

Донецька обл — 3650 (+93);

Житомирська обл — 6265 (+177);

Закарпатська обл — 10004 (+86);

Запорізька обл — 4284 (+156);

Івано-Франківська обл — 13968 (+131);

Кіровоградська обл — 1141 (+14);

м. Київ — 23602 (+447);

Київська обл — 9428 (+149);

Львівська обл — 20826 (+236);

Луганська обл — 1140 (+49);

Миколаївська обл — 3369 (+99);

Одеська обл — 14069 (+280);

Полтавська обл — 2512 (+167);

Рівненська обл — 12770 (+216);

Сумська обл — 4677 (+242);

Тернопільська обл — 13996 (+229);

Харківська обл — 19588 (+460);

Херсонська обл — 1250 (+82);

Хмельницька обл — 6432 (+244);

Чернівецька обл — 14787 (+182);

Черкаська обл — 4295 (+130);

Чернігівська обл — 4409 (+155).

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Статистика коронавірусу минулих діб

В Україні вже третій день поспіль зростає кількість нових випадків Covid-19.

Днем раніше, 1 жовтня, було зафіксовано 4 069 нових випадків інфікування.

30 вересня влада відзвітувала про 4 027 нових випадків.