Розшифровка чорних скриньок літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом на Харківщині, вже завершилася. Наразі спеціалісти займаються моделюванням траекторії польоту.

Міноборони повідомило, що уся інформація поки що є засекреченою.

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– Розшифровка скриньок вже завершилася, ми зараз ведемо моделювання всього польоту, – йдеться в повідомленні.

Нерозголошення вмісту відбувається через те, щоб уникнути упереджених дій та наклепів у справі.

Катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом

1 жовтня у Міноборони повідомили, що невідкладно виплатять допомогу родинам загиблих у Авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом, коли отримають документи щодо кожного загиблого.

Відомство вже зарезервувало для виплат 40 млн 989 тис. грн. Кожна родина отримає по 1 576 500 грн. Документи будуть оформлюватись через обласні військові комісаріати за місцем проживання одержувачів допомоги.