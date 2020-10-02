В очільника НАК Нафтогаз Андрія Коболєва діагностували коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Вчора Коболєв повернувся з відрядження, а сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19.

– Почуваюся добре. Маю надію, що нюх не втрачу – ні реальний, ні бізнесовий. Усі робочі зустрічі проводитиму в режимі онлайн.

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Крім того, голова Нафтогазу повідомив, що поки що його обов’язки виконуватиме заступник Сергій Перелома.

Також на коронавірус захворіли українські депутати Нестор Шуфрич (Опозиційна платформа За життя) та Ігор Палиця (За майбутнє).

Палиця вирішив зробити текст, коли дізнався, що контактував з хворими. Шуфрич здав чотири тести, але лише один з них виявився позитивним.

Фото: Нафтогаз