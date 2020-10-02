За останню добу до лікарень України з коронавірусом було госпіталізовано 801 особу. Загалом у медичних закладах з Covid-19 чи з підозрою на нього перебуває понад 15 тис. українців.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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– За минулу добу було госпіталізовано 801 людину, безпосередньо у стаціонарах проходить лікування 15 797 осіб. Дуже швидко зростає кількість людей, які мають середній або важкий перебіг хвороби і перебувають у лікарнях, – сказав Степанов.

За даними МОЗ, за останню добу було проведено 50 734 дослідження на коронавірус, зокрема 29 527 методом ПЛР, та 21 207 — методом ІФА.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 жовтня в Україні виявили 4 633 нові випадки коронавірусу. Загалом на Covid-19 хворіє 217 661 українець.

За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень Covid-19, загалом – 4 261. Водночас 2 148 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогли 96 591 людина.

Найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківській області — 460, зокрема у Харкові — 342, Дніпропетровській області — 334, Одеській – 280, Хмельницькій — 244.