2 жовтня у Києві зафіксували 447 випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 23 602 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За останню добу 10 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 401.

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Захворіли за минулу добу:

190 жінок віком від 18 до 88 років;

148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;

22 дівчинки від 1 до 17 років;

17 хлопчиків від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 231 людина. Усього коронавірус подолали 6 941 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57 , у Дніпровському – 52 та Дарницькому – 46.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: