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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

2 жовтня у Києві зафіксували 447 випадків зараження Covid-19. 

Загалом у столиці 23 602 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 

За останню добу 10 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 401.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли за минулу добу:

  • 190 жінок віком від 18 до 88 років;
  • 148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
  • 22 дівчинки від 1 до 17 років;
  • 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 231 людина. Усього коронавірус подолали 6 941 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57 , у Дніпровському – 52 та Дарницькому – 46.

коронавірус київ 1 жовтня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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