2 жовтня у Києві зафіксували 447 випадків зараження Covid-19.
Загалом у столиці 23 602 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За останню добу 10 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 401.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Захворіли за минулу добу:
- 190 жінок віком від 18 до 88 років;
- 148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
- 22 дівчинки від 1 до 17 років;
- 17 хлопчиків від 1 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 231 людина. Усього коронавірус подолали 6 941 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57 , у Дніпровському – 52 та Дарницькому – 46.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.